Жаилтон Алмейда: «Волков, осень приближается, я готов»
Жаилтон Алмейда вызвал на бой Александра Волкова.
«Волков, осень приближается, как ты и просил, а я готов. Какой номерной турнир ты бы хотел больше? Я готов к любому, поехали!» – написал боец UFC Жаилтон Алмейда.
Александр Волков в последний раз дрался в декабре-2024, проиграв Сирилу Гану раздельным решением судей.
Алмейда – Волкову: «Бой со мной – единственный возможный для тебя»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Жаилтона Алмейды
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