Жаилтон Алмейда: «Волков, осень приближается, я готов»

Жаилтон Алмейда вызвал на бой Александра Волкова.

«Волков, осень приближается, как ты и просил, а я готов. Какой номерной турнир ты бы хотел больше? Я готов к любому, поехали!» – написал боец UFC Жаилтон Алмейда .

Александр Волков в последний раз дрался в декабре-2024, проиграв Сирилу Гану раздельным решением судей.

Алмейда – Волкову: «Бой со мной – единственный возможный для тебя»