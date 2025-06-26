Тренер Бивола – о возвращении Пакьяо: «У WBC нет ничего святого. Они на всем стараются заработать»

Тренер Дмитрия Бивола высказался о возвращении Мэнни Пакьяо на ринг.

«Начнем с того, что человек после такой паузы сразу дерется за пояс. Я к WBC отношусь… Не очень хорошо, мягко говоря. Мне кажется, что это коммерческая организация, у которой спорт не стоит даже на втором месте. Нет ничего святого, а только деньги. Они на всем стараются заработать деньги.

Вот именно для этого они позволили Пакьяо сразу провести титульный бой. Тупо ради денег. Что касается самого решения Пакьяо вернуться… Я не представляю, зачем ему это надо. Не знаю, что им движет.

Деньги всех интересуют, но Пакьяо‑то они не должны особо интересовать. Мне кажется, что за свою карьеру он достаточно заработал. У него много достижений, репутация. И в какой‑то степени можно потерять часть этой репутации по итогам этого боя», – сказал тренер Геннадий Машьянов.

Напомним, что 19 июля Мэнни Пакьяо подерется за титул WBC в полусреднем весе с Марио Барриосом .

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