Пакьяо не включил Мейвезера в топ лучших соперников: «Он не дрался со мной. Он 12 раундов убегал»
Мэнни Пакьяо попросили назвать лучших соперников.
Пакьяо назвал Марко Антонио Барреру, Эрика Моралеса, Хуана Мануэля Маркеса, Оскара Де Ла Хойю, Мигеля Котто и Антонио Маргарито. Мэнни не включил Флойда Мейвезера.
«Он не дрался со мной. Он 12 раундов убегал. Так он побеждал. Жаль, что фанаты смотрели его скучные бои», – сказал экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо.
Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей в 2015 году.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
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