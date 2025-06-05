Пакьяо не включил Мейвезера в топ лучших соперников: «Он не дрался со мной. Он 12 раундов убегал»

Мэнни Пакьяо попросили назвать лучших соперников.

Пакьяо назвал Марко Антонио Барреру, Эрика Моралеса, Хуана Мануэля Маркеса, Оскара Де Ла Хойю, Мигеля Котто и Антонио Маргарито. Мэнни не включил Флойда Мейвезера .

«Он не дрался со мной. Он 12 раундов убегал. Так он побеждал. Жаль, что фанаты смотрели его скучные бои», – сказал экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо .

Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей в 2015 году.

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