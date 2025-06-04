Тим Цзю – о бое Барриоса и Пакьяо: «Не верю в победу Мэнни. Возраст – это серьезный фактор»

Тимофей Цзю поделился ожиданиями от боя Марио Барриоса и Мэнни Пакьяо.

«Честно говоря, я не верю в победу Мэнни. Мне кажется, что возраст – это серьезный фактор. Я обожаю Мэнни, он мой любимый боксер. Но Барриос – настоящий зверь. Ему всего 30 лет, он находится на пике и владеет поясом.

Это очень тяжелый вызов. Но если Мэнни все-таки победит, то я не буду шокирован. Это же Мэнни Пакьяо . Он полон сюрпризов», – сказал боксер Тимофей Цзю .

Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между Марио Барриосом и Мэнни Пакьяо состоится 19 июля и возглавит боксерский вечер в Лас-Вегасе.

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