Тим Цзю – о бое Барриоса и Пакьяо: «Не верю в победу Мэнни. Возраст – это серьезный фактор»
Тимофей Цзю поделился ожиданиями от боя Марио Барриоса и Мэнни Пакьяо.
«Честно говоря, я не верю в победу Мэнни. Мне кажется, что возраст – это серьезный фактор. Я обожаю Мэнни, он мой любимый боксер. Но Барриос – настоящий зверь. Ему всего 30 лет, он находится на пике и владеет поясом.
Это очень тяжелый вызов. Но если Мэнни все-таки победит, то я не буду шокирован. Это же Мэнни Пакьяо. Он полон сюрпризов», – сказал боксер Тимофей Цзю.
Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между Марио Барриосом и Мэнни Пакьяо состоится 19 июля и возглавит боксерский вечер в Лас-Вегасе.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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