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Тренер Дмитрия Бивола: «Не удивлюсь, если Пакьяо заберет титул. Он заслуживает»

Дмитрий Кириллов высказался о предстоящем поединке между Барриосом и Пакьяо.

«Пакьяо не был бы так интересен, если бы он не стал драться с боксером такого уровня, а предпочел простого мальчика для битья. Он выбрал сильного соперника, чтобы к нему не было вопросов. Выиграет или проиграет, к нему вопросов не будет. Если рискует, значит, уверен в себе.

Не удивлюсь, если Пакьяо заберет титул. Он заслуживает. Возраст Пакьяо? Тем более круто! Мэнни – красавчик. Я хорошо его знаю, тренировался вместе с ним», – сказал тренер Дмитрия Бивола Дмитрий Кириллов.

19 июля Мэнни Пакьяо подерется за титул WBC в полусреднем весе с Марио Барриосом.

Тренер Бивола – о возвращении Пакьяо: «У WBC нет ничего святого. Они на всем стараются заработать»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
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