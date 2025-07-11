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Дана Уайт: «Организацией турнира в Белом доме занимается дочь Трампа. Он назначил ее ответственной»

Дана Уайт рассказал о процессе подготовки к турниру UFC в Белом доме.

«Моя команда уже побывала в Белом доме. Мы проверили все логистические моменты – сейчас работаем над планом. Вероятно, представим его президенту Дональду Трампу в течение одной-двух недель.

В день, когда он объявил о предстоящем турнире, он назначил свою дочь Иванку ответственной. Она занимается организацией. Я уже работал с Иванкой – и вот к чему это привело. Теперь нам осталось только презентовать весь проект лично президенту», – сказал глава UFC Дана Уайт.

Ранее Уайт сообщил, что на турнире UFC на территории Белого дома могут выступить Конор Макгрегор и Джон Джонс.

Джонс вернулся спустя 12 дней после ухода из UFC – ради боя в Белом доме

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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