Дана Уайт: «Организацией турнира в Белом доме занимается дочь Трампа. Он назначил ее ответственной»
Дана Уайт рассказал о процессе подготовки к турниру UFC в Белом доме.
«Моя команда уже побывала в Белом доме. Мы проверили все логистические моменты – сейчас работаем над планом. Вероятно, представим его президенту Дональду Трампу в течение одной-двух недель.
В день, когда он объявил о предстоящем турнире, он назначил свою дочь Иванку ответственной. Она занимается организацией. Я уже работал с Иванкой – и вот к чему это привело. Теперь нам осталось только презентовать весь проект лично президенту», – сказал глава UFC Дана Уайт.
Ранее Уайт сообщил, что на турнире UFC на территории Белого дома могут выступить Конор Макгрегор и Джон Джонс.
Джонс вернулся спустя 12 дней после ухода из UFC – ради боя в Белом доме
Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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