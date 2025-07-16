  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Участники нападения на Хизриева действовали по предварительному сговору. Заведено уголовное дело
1

Участники нападения на Хизриева действовали по предварительному сговору. Заведено уголовное дело

Участники нападения на Тимура Хизриева действовали по предварительному сговору.

По факту нападения на бойца PFL возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Дагестана. 

«Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По предварительным данным, несколько лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений произвели выстрелы из травматического оружия в местного жителя, причинив последнему телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 15 июня двое неизвестных в масках открыли по Тимуру Хизриеву огонь из травматических пистолетов. В него попало пять пуль, он перенес операцию.

Хизриев – победитель Гран-при PFL в полулегком весе. Его рекорд в ММА – 18-0.

Нападавшие серьезно повредили Хизриеву руку. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии

Верите, что Дюбуа победит Усика?9828 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Прокуратура Республики Дагестан
происшествия
PFL
logoMMA
Тимур Хизриев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
В Махачкале напали на бойца PFL Хизриева. В него выпустили пять пуль
3916 июля, 07:15
Джону Джонсу предъявили новое обвинение по делу о ДТП
511 июля, 10:50
Бойцы UFC Аллен и Веттори подрались на турнире PFL
517 августа 2024, 07:43Видео
Главные новости
Усик и Дюбуа 19 июля подерутся на «Уэмбли». Все, что об этом нужно знать
25сегодня, 11:01
Вечер бокса в Лондоне: Усик против Дюбуа и другие бои. Главное событие – около 01:00 по мск
31сегодня, 10:40
Леннокс Льюис: «Праймовый я победил бы Усика. У меня нашлось бы много приемов»
12сегодня, 10:38
Усик – о Великобритании: «Мой второй дом. Очень уважаю эту страну и местных фанатов»
2сегодня, 09:47
Тим Цзю – о слабостях Фундоры: «Какой-то он чопорный. Его физическое преимущество может сыграть и отрицательную роль»
1сегодня, 09:09
Дюбуа дождался реванша с Усиком, а вас ждет бонус – 100 000 рублей для новых игроков
сегодня, 09:00Реклама
Джастин Гейджи: «Соперником Топурии должен стать я или Царукян. Кажется, у меня лучшее положение»
2сегодня, 07:45
Макс Холлоуэй: «Жестокость – одно слово, которым я могу описать титул BMF»
1сегодня, 07:26
UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие бои
8сегодня, 07:20
PFL Africa 1: Эблин против ван Стиниса, Дитчева – Инаба и другие бои
1сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49