Участники нападения на Хизриева действовали по предварительному сговору. Заведено уголовное дело

Участники нападения на Тимура Хизриева действовали по предварительному сговору.

По факту нападения на бойца PFL возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Дагестана.

«Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По предварительным данным, несколько лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений произвели выстрелы из травматического оружия в местного жителя, причинив последнему телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 15 июня двое неизвестных в масках открыли по Тимуру Хизриеву огонь из травматических пистолетов. В него попало пять пуль, он перенес операцию.

Хизриев – победитель Гран-при PFL в полулегком весе. Его рекорд в ММА – 18-0.

Нападавшие серьезно повредили Хизриеву руку. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии