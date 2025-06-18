Видео
2

Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице

Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице.

Видео инцидента опубликовало британское издание The Sun. На кадрах видно, как бывший чемпион UFC, стоя на платформе над танцполом, наклонился к подошедшему мужчине, после чего нанес два удара.

Сообщается, что пострадавшего вывели из ночного клуба, а Макгрегору позволили остаться.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор собрался в президенты Ирландии. Что, опять?

Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Sun
logoUFC
logoКонор Макгрегор
logoMMA
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о Коноре: «Он не собирается драться в ближайшее время. Я давненько с ним не разговаривал»
316 мая, 16:40
Конор − об обвинениях в изнасиловании: «Заставлю ответить за всю клевету обо мне»
17 декабря 2024, 17:50
Хабиб поддержал криптовалюту «Осужденный Макрегор»: «Молодцы, ребята, он заслужил наказание»
2328 ноября 2024, 08:48
Главные новости
Борральо – Имавову: «Скажи «пока» Франции. Я отправлю тебя обратно в Дагестан»
1 минуту назад
Имавов сообщил, что больше не страхует бой дю Плесси и Чимаева: «Условия изменились»
241 минуту назад
Поединок между Копыловым и Костой перенесен на 20 июля
151 минуту назад
«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры
1сегодня, 07:50
Тренер Бивола – о подготовке к трилогии с Бетербиевым: «Кондиции Димы составляют 60%»
сегодня, 07:15
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 07:00
Даниэль Кормье: «Махачев – молодой топовый боец, почему он думает о завершении карьеры?»
25вчера, 18:26
Халил Раунтри: «Я хочу стать чемпионом, иду к этой цели»
5вчера, 16:45
Теофимо Лопес: «Хочу вернуться на ринг в сентябре или октябре, а затем еще раз в декабре или январе»
вчера, 16:23
Волкановски – о Джонсе: «Если не хочешь драться – завершай карьеру»
5вчера, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49