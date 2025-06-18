Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице.

Видео инцидента опубликовало британское издание The Sun. На кадрах видно, как бывший чемпион UFC, стоя на платформе над танцполом, наклонился к подошедшему мужчине, после чего нанес два удара.

Сообщается, что пострадавшего вывели из ночного клуба, а Макгрегору позволили остаться.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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