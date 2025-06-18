Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице
Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице.
Видео инцидента опубликовало британское издание The Sun. На кадрах видно, как бывший чемпион UFC, стоя на платформе над танцполом, наклонился к подошедшему мужчине, после чего нанес два удара.
Сообщается, что пострадавшего вывели из ночного клуба, а Макгрегору позволили остаться.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Sun
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