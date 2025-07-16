Нападавшие серьезно повредили Хизриеву руку. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии
Тимур Хизриев перенес операцию и находится в стабильном состоянии.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, он перенес операцию, угрозы его жизни, как я знаю, нет», – сказал собеседник агентства.
Напомним, что вечером 15 июня двое неизвестных в масках открыли по Тимуру Хизриеву огонь из травматических пистолетов. В него попало пять пуль. По информации ТАСС, в результате нападения боец получил серьезную травму руки.
Хизриев – победитель Гран-при PFL в полулегком весе. Его рекорд в ММА – 18-0.
В Махачкале напали на бойца PFL Хизриева. В него выпустили пять пуль
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «РИА Новости»
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