Нападавшие серьезно повредили Хизриеву руку. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии

Тимур Хизриев перенес операцию и находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, он перенес операцию, угрозы его жизни, как я знаю, нет», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что вечером 15 июня двое неизвестных в масках открыли по Тимуру Хизриеву огонь из травматических пистолетов. В него попало пять пуль. По информации ТАСС, в результате нападения боец получил серьезную травму руки.

Хизриев – победитель Гран-при PFL в полулегком весе. Его рекорд в ММА – 18-0.

В Махачкале напали на бойца PFL Хизриева. В него выпустили пять пуль