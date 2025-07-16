Усик опроверг информацию о трилогии с Фьюри: «Ничего об этом не знаю»
Александр Усик опроверг информацию о трилогии с Тайсоном Фьюри.
Ранее Тайсон Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком. По его словам, бой состоится 18 апреля следующего года на стадионе «Уэмбли».
«Я не виню Тайсона, но не понимаю, что с ним происходит. Ничего об этом не знаю, даже не думаю о подобном. Мы подеремся в 2026 году? Да ты с ума сошел! Можем поговорить об этом – но только после боя с Даниэлем Дюбуа», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Фьюри вернулся и анонсировал трилогию с Усиком. Или блефует?
Усик – букмекерский фаворит возможного боя с Фьюри. Тайсон анонсировал трилогию против украинца
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: DAZN
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