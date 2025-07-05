Усик – букмекерский фаворит возможного боя с Фьюри. Тайсон анонсировал трилогию против украинца
Александр Усик – фаворит возможного боя против Тайсона Фьюри.
Ранее Фьюри анонсировал третий поединок с украинцем. Британец написал в соцсетях, что бой пройдет 18 апреля 2026-го на стадионе «Уэмбли».
Букмекеры дают коэффициент 1.55 на победу Усика и 2.60 – на Фьюри. Ничья идет за 20.00.
Усик выиграл оба боя против Фьюри. В первом поединке фаворитом котировался британец, во втором – украинец.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости