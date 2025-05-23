Бриедис считает, что Усик должен был завершить карьеру после первого боя с Фьюри: «Нужно уходить красиво – есть такая песня»

Бриедис считает, что Усик должен был завершить карьеру после первого боя с Фьюри.

«Мы сейчас не знаем, как Александр готовится [к поединку с Даниэлем Дюбуа ]. Посмотрим, не сольется ли этот бой. Если Усик поймет, что не тянет или где-то травма, то он бой отменит. Я так думаю.

Если этого не произойдет, то интересно, конечно, будет бой посмотреть. Но это очень рискованный поединок для Александра. Когда он в первый раз отбоксировал с Тайсоном Фьюри , надо было уже завязывать.

Что не дает завязать? Не знаю. Он легендой в любом случае останется, но есть такая песня – «Я ухожу, ухожу красиво». И это очень важно», – сказал бывший чемпион мира по боксу Маирис Бриедис .

Усик снова подерется за абсолюта – со здоровяком, от которого пропустил тот самый удар в пах

Бриедис поздравил Бивола с победой над Бетербиевым: «Дима, похоже, ты обрадовал практически всю планету!»