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Бриедис считает, что Усик должен был завершить карьеру после первого боя с Фьюри: «Нужно уходить красиво – есть такая песня»

Бриедис считает, что Усик должен был завершить карьеру после первого боя с Фьюри.

«Мы сейчас не знаем, как Александр готовится [к поединку с Даниэлем Дюбуа]. Посмотрим, не сольется ли этот бой. Если Усик поймет, что не тянет или где-то травма, то он бой отменит. Я так думаю.

Если этого не произойдет, то интересно, конечно, будет бой посмотреть. Но это очень рискованный поединок для Александра. Когда он в первый раз отбоксировал с Тайсоном Фьюри, надо было уже завязывать.

Что не дает завязать? Не знаю. Он легендой в любом случае останется, но есть такая песня – «Я ухожу, ухожу красиво». И это очень важно», – сказал бывший чемпион мира по боксу Маирис Бриедис.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Майриса Бриедиса
logoТайсон Фьюри
logoМаирис Бриедис
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