Игорь «Имеля» Ионов: «Больше 10 лет работаю массажистом на пляжах Анапы. Как говорится: «Бабки мнутся, деньги льются!»

Игорь «Имеля» Ионов признался, что больше 10 лет работает массажистом.

«Сначала много боксировал, даже в профессионалах три боя провел – все в разных весовых. Выиграл, но получал копейки – около 80 тысяч рублей. Год готовишься и такой гонорар! Поэтому пошел в массажисты – окончил курсы и больше 10 лет работаю на пляжах Анапы.

Как говорится: «Бабки мнутся, деньги льются!» Хотя клиенты не только пенсионерки: молодые женщины, мужчины, дети. Курортных романов не было – не до них, когда пашешь без выходных. В день выходило в среднем по 5 тысяч рублей, но клиентов не всегда хватало.

Весь отель уедет на экскурсию – стоишь без работы целый день. На пляже тоже дрался – прямо на песке. С продавцами кукурузы или другими массажистами», – сказал боец Top Dog Игорь «Имеля» Ионов .

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