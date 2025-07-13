Павел Шлеменко: «По рукопашке был турнир, где проходило по пять боев в день. Я Саше покупал сникерсы и за каждый выигранный бой один отдавал. Доходило до того, что у него их было пять»

Отец Александра Шлеменко рассказал, как мотивировал сына на детских соревнованиях.

«Изначально мыслей о спортивной карьере Александра не было. Самая основная задача была, чтобы сверстники морду не били, это же были 90-е.

Помню, по рукопашке проходил турнир, где пять поединков за день. Я ему покупал сникерсы и за каждый выигранный бой один отдавал. Доходило до того, что у него получалось пять сникерсов. У меня картинка прямо, как он на ковре отдыхает между боями довольный», – сказал Павел Шлеменко в интервью Вадиму Тихомирову.

Полное интервью Павла Шлеменко читайте здесь .

Напомним, вчера Александр Шлеменко победил Гильерме Кадену в главном событии SFC 11. Теперь на его счету 67 побед в профессиональной карьере.

«Покупал ему сникерсы и за выигранный бой один отдавал». Монолог отца Шлеменко – про характер сына и внуков