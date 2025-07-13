Отец Шлеменко – о травмах сына: «Запомнилось, когда он уехал в Бразилию и там два боя провел. Вернулся – обе руки в гипсе. Его наложили так, чтобы он мог писать – студент ведь»

Отец Александра Шлеменко вспомнил самую запоминающуюся травму сына.

«Что мне сильнее всего запомнилось из Сашиных травм – когда он уехал в Бразилию и там два боя провел. Сначала позвонил, мол, еду домой, все хорошо. А приезжает и обе руки в гипсе. Причем он еще был студентом и гипс наложили так, чтобы он мог писать. Просили хирурга загипсовать руку так, чтобы он мог продолжать учиться. Хирург нас даже другим пациентам показывал», – сказал Павел Шлеменко в интервью Вадиму Тихомирову.

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«Покупал ему сникерсы и за выигранный бой один отдавал». Монолог отца Шлеменко – про характер сына и внуков

Павел Шлеменко: «По рукопашке был турнир, где проходило по пять боев в день. Я Саше покупал сникерсы и за каждый выигранный бой один отдавал. Доходило до того, что у него их было пять»