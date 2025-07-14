Белал Мухаммад: «Если бы мог обучаться борьбе с нуля, то поехал бы на пару лет в Дагестан»
Белал Мухаммад признался, что хотел бы обучаться борьбе в Дагестане.
«Что бы я делал, если бы мог обучаться борьбе с самого начала? Я бы поехал в Дагестан на два-три года», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Белал родился и вырос в Чикаго (США). Также у него есть гражданство Палестины.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
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