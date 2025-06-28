Иэн Гэрри: «Официально принимаю бой с Белалом либо Брэди. Попытаюсь договориться с UFC»
Иэн Гэрри хочет договориться с UFC о поединке с Брэди или Мухаммадом.
«Я официально принимаю бой с Белалом Мухаммадом либо Шоном Брэди. На этой неделе я попытаюсь встретиться с UFC и все организовать. Склоняюсь к Белалу», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.
Напомним, в апреле Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
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