1

Иэн Гэрри: «Официально принимаю бой с Белалом либо Брэди. Попытаюсь договориться с UFC»

Иэн Гэрри хочет договориться с UFC о поединке с Брэди или Мухаммадом.

«Я официально принимаю бой с Белалом Мухаммадом либо Шоном Брэди. На этой неделе я попытаюсь встретиться с UFC и все организовать. Склоняюсь к Белалу», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.

Напомним, в апреле Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей.

Брэди хочет драться с Усманом: «Гэрри может пойти ## ###»

Белал Мухаммад: «Хотел, чтобы Усман вызвал меня. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
logoUFC
logoИэн Гэрри
logoMMA
logoШон Брэди
logoБелал Мухаммад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев – о визите Кэмпбелла в Дагестан: «Все думают, что он уговаривал меня подраться с Топурией. Но мы говорили о полусреднем весе»
426 июня, 08:10
Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»
315 июня, 13:29
Белал хочет бой с Усманом: «Ты не сможешь меня так валять весь поединок... Скорее будет похоже на пятый раунд вашего боя с Бакли»
215 июня, 13:15
Главные новости
ACA 188: Гаджиев против Пушкова, Шайхаев подерется с Резниковым и другие бои
сегодня, 13:32
Джонсон – о мнении, что Джонс – лучший боец MMA в истории: «Назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в каком-то спорте»
32сегодня, 11:44
«Пельмень» – о поражении Вернсу на Power Slap: «Требую незамедлительный реванш. У него ни одной честной пощечины. ### пойми что бил»
5сегодня, 10:37
Оливейра – о своем преимуществе перед Топурией: «Дело не в размерах, а в голоде»
4сегодня, 10:20
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом и другие бои. Основной кард – в 05:00 по мск
12сегодня, 06:32
Канело – о потенциальном поединке с Топурией: «Никогда не видел его полный бой»
2сегодня, 08:27
Топурия – на взвешивании перед UFC 317: «Завтра вы увидите одно из величайших выступлений всех времен»
9сегодня, 08:14
Менеджер Топурии – о бое с Махачевым: «Став чемпионом в трех категориях, Илия будет в списке величайших»
2сегодня, 07:59
Василий «Пельмень» Камоцкий проиграл Дейну «Гавайскому Хитману» Вернсу решением большинства судей и утратил титул чемпиона Power Slap в супертяжелом весе
8сегодня, 06:44
Уайлдер нокаутировал Тайррелла Херндона в главном событии вечера бокса в Уичито. Это первая победа Деонтея с октября 2022-го
14сегодня, 05:43
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49