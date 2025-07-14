Белал хочет больше дивизионов в UFC: «Парни смогут драться несколько раз в год. Весогонка убивает многих»

Белал Мухаммад предложил увеличить количество дивизионов в UFC.

«Это даст парням больше возможностей, они смогут драться несколько раз в год. Весогонка убивает многих», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Напомним, в UFC восемь мужских и три женских дивизиона.

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