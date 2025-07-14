Белал хочет больше дивизионов в UFC: «Парни смогут драться несколько раз в год. Весогонка убивает многих»
Белал Мухаммад предложил увеличить количество дивизионов в UFC.
«Это даст парням больше возможностей, они смогут драться несколько раз в год. Весогонка убивает многих», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Напомним, в UFC восемь мужских и три женских дивизиона.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
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