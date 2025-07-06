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Белал ответил на вызов Гэрри: «Увидимся в ноябре, тупица»

Иэн Гэрри хочет провести бой с Белалом Мухаммадом.

«Белал Мухаммад продолжает вызывать Камару Усмана. Сам Камару Усман говорил, что в ближайшее время драться не собирается. Так зачем Белал продолжает его вызывать? Потому что он избегает меня.

Теперь он начал упоминать Шона Брэди. Человека, которого уже нокаутировал. Если бы Белал победил Джека Делла Маддалену, он бы дрался со мной в Чикаго. Не подведи родной город и прими бой», – сказал боец UFC Иэн Гэрри.

Белал ответил Гэрри: «Увидимся в ноябре, тупица».

В апреле Гэрри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей.

Иэн Гэрри: «Официально принимаю бой с Белалом либо Брэди. Попытаюсь договориться с UFC»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Иэнна Гэрри
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