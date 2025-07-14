Дастин Порье: «Когда моя дочь была совсем маленькой, она думала, что все отцы дерутся, потому что так делал ее папа»
Дастин Порье рассказал, как его дочь воспринимает работу отца.
«Когда моя дочь была совсем ребенком, она думала, что все отцы дерутся. Она не знала, что у людей есть работа. Думала, что все отцы зарабатывают боями, потому что так делал ее папа», – признался боец UFC Дастин Порье.
Напомним, Порье и Макс Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.
Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»
Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»
Верите, что Дюбуа победит Усика?2740 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости