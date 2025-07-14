Дастин Порье: «Когда моя дочь была совсем маленькой, она думала, что все отцы дерутся, потому что так делал ее папа»

Дастин Порье рассказал, как его дочь воспринимает работу отца.

«Когда моя дочь была совсем ребенком, она думала, что все отцы дерутся. Она не знала, что у людей есть работа. Думала, что все отцы зарабатывают боями, потому что так делал ее папа», – признался боец UFC Дастин Порье .

Напомним, Порье и Макс Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»

Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»