Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»

Бен Аскрен пришел в себя и записал видео после трансплантации легких.

Аскрен сейчас весит 66 кг – такой вес у него был в 15 лет.

«Я ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза я был близок к смерти», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен.

Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. Он успешно перенес двойную трансплантацию легких.

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