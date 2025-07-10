Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»
Бен Аскрен пришел в себя и записал видео после трансплантации легких.
Аскрен сейчас весит 66 кг – такой вес у него был в 15 лет.
«Я ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза я был близок к смерти», – сказал экс-боец UFC Бен Аскрен.
Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии. Он успешно перенес двойную трансплантацию легких.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Бена Аскрена
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