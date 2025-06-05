Деррик Льюис: «В UFC все по сценарию. Они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде»

Деррик Льюис рассказал о бое с Талиссоном Тейшейрой.

«В UFC все по сценарию. Они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде, это часть плана. Можете ставить деньги, все написано в сценарии», – сказал боец UFC Деррик Льюис .

Деррик Льюис проведет бой с Таллисоном Тейшейрой на UFC Fight Night 257 12 июля в США.

Льюис последний бой проводил в мае-2024, победив техническим нокаутом в третьем раунде Родриго Насименто.

Страшный нокаут из UFC: тяжеловес нарвался на апперкот и застонал после добивания