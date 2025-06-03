Боец Анис Екубов заработал в АСА 3,8 млн рублей за полтора года (Асланбек Бадаев)

Вице-президент АСА оценил доход бойца в лиге в 3,8 миллиона рублей.

«Увидел последнее интервью Аниса Екубова. Претензия бойца – ему предложили маленький гонорар при переподписании контракта с АСА. Я задумался. Подумал, может реально мало. Провел сравнительную характеристику.

Екубов пришел в АСА в марте 2023 года из OPEN FC. Я сделал запрос и получил ответ: гонорар Аниса в организации был 20 тысяч рублей + 20 тысяч рублей. В АСА уже в первом поединке Анис получил девять тысяч долларов. 675 тысяч рублей, почти в пять раз больше, чем в OPEN FC. За полтора года выступлений в АСА Екубов заработал $ 43 тысячи или 3,8 млн рублей.

За следующие четыре поединка Анис, при самых скромных раскладах, мог заработать $52 тысячи или 4,1 млн рублей по сегодняшнему курсу. Это, в случае, если бы Екубов проиграл в каждом бою и не забрал бы ни один из бонусов», – написал вице-президент АСА Асланбек Бадаев .

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