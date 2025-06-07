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Бадаев – о поединке с Сульяновым: «Наши гонорары увеличатся: у победителя на 10 млн, у проигравшего – на 5»

Асланбек Бадаев нашел инвесторов для поединка с Асланбеком Бадаевым.

«Мы нашли еще инвесторов. И теперь наши гонорары снова увеличатся. У победителя еще на 10 млн, у проигравшего – на 5. Но мы не озвучиваем пока, кто это.

Весь шум вокруг этой схватки уже немного напрягает. Потому что мы говорим, а ничего не происходит. Мы говорим и не делаем. Люди уже всерьез не воспринимают эту идею. Давайте просто это сделаем», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

Напомним, глава Hardcore Анатолий Сульянов в начале 2024-го вызвал на схватку Асланбека Бадаева.

Асланбек Бадаев: «Царукяна жестко прокинули в UFC, он должен был биться за пояс»

Легенды UFC залетели в российские поп-ММА. Что Джонс и Нейт Диаз там забыли?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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