Бадаев – о поединке с Сульяновым: «Наши гонорары увеличатся: у победителя на 10 млн, у проигравшего – на 5»

Асланбек Бадаев нашел инвесторов для поединка с Асланбеком Бадаевым.

«Мы нашли еще инвесторов. И теперь наши гонорары снова увеличатся. У победителя еще на 10 млн, у проигравшего – на 5. Но мы не озвучиваем пока, кто это.

Весь шум вокруг этой схватки уже немного напрягает. Потому что мы говорим, а ничего не происходит. Мы говорим и не делаем. Люди уже всерьез не воспринимают эту идею. Давайте просто это сделаем», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев .

Напомним, глава Hardcore Анатолий Сульянов в начале 2024-го вызвал на схватку Асланбека Бадаева.

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