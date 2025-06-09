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Чемпион Гран-при «Наше Дело» Грозин подписал контракт с ACA: «В их пользу допинг-контроль и больший гонорар, чем в RCC»

Экс-боец кулачки Александр Грозин подписал контакт с ACA.

Чемпион Гран-при лиги «Наше Дело» Грозин в интервью Вадиму Тихомирову объяснил, почему выбрал ACA для продолжения спортивной карьеры.

– В каком весе вы будете драться?

– Пока планирую выступать в легком.

– Почему ACA, а не RCC?

– На самом деле, мы рассматривали два контракта: и ACA, и RCC, но было несколько факторов. В пользу ACA более высокий гонорар, я там не успел себя проявить, а в RCC провел несколько боев. Асланбек Бадаев почти в каждом интервью упоминал мое имя, и плюс за ACA более широкая география турниров и допинг-контроль, почему то я верю, что лига будет развиваться в этом направлении.

– А вы допинг-контроль пройдете?

– Конечно. Понятно, что допингом может считаться даже назальный спрей, но, если говорить про анаболические стероиды, то это точно не мое. Стероидных препаратов во мне нет.

– С кем вы представляете свой дебют? 

– Сначала нужно посмотреть кто есть. Мне без разницы, с кем драться в первом поединке, хотелось бы получить хороший вызов. Думаю, что со второго или третьего боя начнется самое интересное. Мне кажется, что лига сначала захочет создать какую-то историю, а потом уже будем шуметь. Я думаю, что на турнире в августе себя проявлю. У меня есть идеи, у меня долго не было боев. И в моей голове появилось очень много креатива.

– Дмитрий Арышев из «Нашего дела» сразу же получил титульный бой. А как считаете, через сколько вы должны получить титульник? 

– Если надо подраться за титул, то нет проблем, я готов. Могу на замену выйти. Я очень надеюсь, что вы все увидите после первого поединка. Просто дождитесь августа. Когда у меня долго нет поединков, у меня наступает голод. Я сейчас стал очень техничный, у меня очень много идей. Я открываю в себе много апгрейдов. И становлюсь все лучше и лучше. Хочу теперь все это показать.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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