Президент Bare Knuckle подтвердил переговоры с Федором: «Все упирается исключительно в деньги»

Президент Bare Knuckle подтвердил проведение переговоров с Федором Емельяненко.

«Этот спорт подходит одним людям – и совершенно не подходит другим. В случае с Федором, думаю, все упирается исключительно в деньги. Речь идет о том, сколько он сможет заработать на всей этой истории», – сказал президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман.

Емельяненко 48 лет. В последний раз он дрался в феврале 2023-го, когда проиграл Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator.

Макгрегор намекнул на подписание Емельяненко в BKFC: «Привет, Федор, мы ждем»

Самая жесткая лига по кулачке, где лютует Конор. Как она устроена?