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Андрей Орловский проведет бой на Bare Knuckle против Джоша Коупленда 22 июня

Андрей Орловский проведет бой на турнире BKFC 76 22 июня.

Соперником Орловского станет американец Джош Коупленд. Бой пройдет в Форт-Уэрте (Техас, США). Bare Knuckle FC – лига кулачных боев, один из совладельцев которой – экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Орловский последний бой в UFC провел в июне-2024, проиграв раздельным решением Мартину Будаю. 

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN
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