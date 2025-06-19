Андрей Орловский проведет бой на Bare Knuckle против Джоша Коупленда 22 июня
Андрей Орловский проведет бой на турнире BKFC 76 22 июня.
Соперником Орловского станет американец Джош Коупленд. Бой пройдет в Форт-Уэрте (Техас, США). Bare Knuckle FC – лига кулачных боев, один из совладельцев которой – экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Орловский последний бой в UFC провел в июне-2024, проиграв раздельным решением Мартину Будаю.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN
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