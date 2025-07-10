Долидзе хочет подраться с Чимаевым: «Хамзат известен, людям нравится на него смотреть»
Роман Долидзе заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.
«Мы живем в мире, где социальные сети и популярность имеют большое значение. Хамзат известен, людям нравится на него смотреть. Если вы победите кого-то неизвестного, всем будет плевать», – сказал боец UFC Роман Долидзе.
9 августа Долидзе проведет бой с американцем Энтони Эрнандесом.
Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.
Ти Джей Диллашоу помогает Хамзату Чимаеву в подготовке к бою с Дрикусом дю Плесси
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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