Долидзе хочет подраться с Чимаевым: «Хамзат известен, людям нравится на него смотреть»

Роман Долидзе заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым.

«Мы живем в мире, где социальные сети и популярность имеют большое значение. Хамзат известен, людям нравится на него смотреть. Если вы победите кого-то неизвестного, всем будет плевать», – сказал боец UFC Роман Долидзе .

9 августа Долидзе проведет бой с американцем Энтони Эрнандесом.

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Ти Джей Диллашоу помогает Хамзату Чимаеву в подготовке к бою с Дрикусом дю Плесси