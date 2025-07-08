Хамзат Чимаев тренируется с Арманом Царукяном перед титульным боем с Дрикусом дю Плесси на UFC 319
Арман Царукян присоединился к тренировочному лагерю Хамзата Чимаева.
«Путешествие к титулу», – написал боец UFC Арман Царукян.
Хамзат Чимаев готовится к титульному поединку с Дрикусом дю Плесси на UFC 319 в Чикаго (США).
Арман Царукян: «Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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