Александр Волков: «Ган будет мотивирован, но Аспиналл сильнее»

Александр Волков высказался о потенциальном поединке между Аспиналлом и Ганом.

«50 на 50. Ган хорошо двигается, он прибавил в борьбе. Ган будет мотивирован, но Аспиналл сильнее», – сказал боец UFC Александр Волков.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

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