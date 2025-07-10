Александр Волков: «Ган будет мотивирован, но Аспиналл сильнее»
Александр Волков высказался о потенциальном поединке между Аспиналлом и Ганом.
«50 на 50. Ган хорошо двигается, он прибавил в борьбе. Ган будет мотивирован, но Аспиналл сильнее», – сказал боец UFC Александр Волков.
Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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