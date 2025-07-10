3

Чарльз Оливейра: «Топурия бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать»

Чарльз Оливейра высказался о боксе Илии Топурии.

«Илия, безусловно, самый сильный боксер из всех, с кем я дрался. Он бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать. 

Мне доводилось принимать сильные удары от Гейджи, Порье, Чендлера, но меня никогда раньше не отправляли в нокаут», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317.

Чарльз Оливейра: «Извините. Все было не так, как мы хотели, но у меня все хорошо»

Верите, что Дюбуа победит Усика?680 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
logoUFC
logoЧарльз Оливейра
logoMMA
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ти Джей Диллашоу: «Топурии специально дали в соперники Оливейру. Для него это идеальный бой»
108 июля, 08:18
Конор – в соцсетях: «Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!»
529 июня, 10:47
Илия Топурия: «Волкановски, Холлоуэй и Оливейра – не многие могут похвастаться таким послужным списком. Хочу нокаутировать Пимблетта в Испании»
2429 июня, 07:01
Главные новости
Промоутерская компания Хатаева: «Имам убежден, что является чистым спортсменом. С апреля он сдал четыре отрицательных теста»
1сегодня, 11:07
Волков – о дате следующего боя: «Октябрь или ноябрь»
сегодня, 10:56
Экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр попал в аварию, готовясь к дебюту в драг-рейсинге. У него ожоги первой и второй степени
сегодня, 10:14
Александр Волков: «Ган будет мотивирован, но Аспиналл сильнее»
20сегодня, 09:35
Ти Джей Диллашоу помогает Хамзату Чимаеву в подготовке к бою с Дрикусом дю Плесси
8сегодня, 09:26Фото
Оливейра – о плане на бой с Топурией: «Планировал бить и уходить, сохранять дистанцию. В итоге стоял на месте, принимая его удары»
8сегодня, 08:11
Календарь боев в MMA и боксе в июле-2025
95сегодня, 07:10
Кормье – Аскрену: «Мы любим тебя, дружище, ты боец. Слава Богу, ты все еще у нас есть»
1сегодня, 07:07
Бен Аскрен впервые вышел на связь после операции: «Ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Четыре раза был близок к смерти»
7сегодня, 07:00Фото
Вечер бокса в Лондоне: Усик против Дюбуа, Околи – Лерена и другие бои
5вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49