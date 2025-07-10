Чарльз Оливейра: «Топурия бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать»
Чарльз Оливейра высказался о боксе Илии Топурии.
«Илия, безусловно, самый сильный боксер из всех, с кем я дрался. Он бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать.
Мне доводилось принимать сильные удары от Гейджи, Порье, Чендлера, но меня никогда раньше не отправляли в нокаут», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317.
Чарльз Оливейра: «Извините. Все было не так, как мы хотели, но у меня все хорошо»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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