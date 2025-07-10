Чарльз Оливейра: «Топурия бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать»

Чарльз Оливейра высказался о боксе Илии Топурии.

«Илия , безусловно, самый сильный боксер из всех, с кем я дрался. Он бил меня сильнее всех. Это невозможно отрицать.

Мне доводилось принимать сильные удары от Гейджи, Порье, Чендлера, но меня никогда раньше не отправляли в нокаут», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317.

Чарльз Оливейра: «Извините. Все было не так, как мы хотели, но у меня все хорошо»