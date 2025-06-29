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Чарльз Оливейра: «Извините. Все было не так, как мы хотели, но у меня все хорошо»

Чарльз Оливейра обратился к фанатам после поражения Илие Топурии.

«Извините. Все было не так, как мы хотели, но у меня все хорошо. Просто хочу поблагодарить всех за доброту и прекрасную энергию. Благослови вас всех Господь», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии в главном событии UFC 317.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Чарльза Оливейры
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