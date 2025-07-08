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Ти Джей Диллашоу: «Топурии специально дали в соперники Оливейру. Для него это идеальный бой»

Ти Джей Диллашоу считает, что Топурии специально подобрали в соперники Оливейру.

«Топурии специально дали в соперники Оливейру. Для него это был идеальный бой, так как Чарльз всегда принимает удары. Он соглашается сокращать дистанцию, несмотря на рост и размах рук. Почему он не удерживал дистанцию в бою?» – сказал экс-боец UFC Ти Джей Диллашоу.

Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого веса.

Джастин Гейджи: «Топурия слишком самоуверен. Буду рад нокаутировать его в ноябре»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ag Fight
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