Конор – в соцсетях: «Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!»
Конор Макгрегор поздравил Илию Топурию с титулом UFC в легком весе.
«Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!
Он сказал, что положит свои яйца на голову Пэдди. Ха-ха, честная игра.
UFC вернулся? Или все еще чего-то не хватает?
Три нокаута подряд – очень хорошо. Никто не может с этим поспорить. Мне нравится.
Но Чарльзу не повезло. Стили делают бои! Ты потрясающий, легендарный боец UFC. Отдохни», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру на UFC 317. Макгрегор – экс-чемпион промоушена в легкой и полулегкой категориях.
8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой
Топурия – о драке Макгрегора в клубе: «Он даже не нокаутировал обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости