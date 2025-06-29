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Конор – в соцсетях: «Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!»

Конор Макгрегор поздравил Илию Топурию с титулом UFC в легком весе.

«Поздравляю с завоеванием моих старых титулов, Илия!

Он сказал, что положит свои яйца на голову Пэдди. Ха-ха, честная игра.

UFC вернулся? Или все еще чего-то не хватает?

Три нокаута подряд – очень хорошо. Никто не может с этим поспорить. Мне нравится.

Но Чарльзу не повезло. Стили делают бои! Ты потрясающий, легендарный боец UFC. Отдохни», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру на UFC 317. Макгрегор – экс-чемпион промоушена в легкой и полулегкой категориях.

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой

Топурия – о драке Макгрегора в клубе: «Он даже не нокаутировал обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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