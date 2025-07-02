Пол – о попадании в рейтинг WBA: «Я усердно работал. Но праздновать пока нечего»

Джейк Пол высказался о попадании в рейтинг WBA.

Напомним, что Пол оказался на 14 строчке в списке лучших боксеров первого тяжелого веса по версии WBA. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.

«Я усердно работал, чтобы оказаться здесь, но праздновать пока нечего. Впереди меня ждет длинная дорога – и с каждым днем я становлюсь только более преданным ей.

Иногда я могу немного отклониться от курса, но стать чемпионом мира – это та конечная цель, к которой я стремлюсь», – написал в социальных сетях блогер и боксер Джейк Пол .

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