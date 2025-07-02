Пол – о попадании в рейтинг WBA: «Я усердно работал. Но праздновать пока нечего»
Джейк Пол высказался о попадании в рейтинг WBA.
Напомним, что Пол оказался на 14 строчке в списке лучших боксеров первого тяжелого веса по версии WBA. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.
«Я усердно работал, чтобы оказаться здесь, но праздновать пока нечего. Впереди меня ждет длинная дорога – и с каждым днем я становлюсь только более преданным ей.
Иногда я могу немного отклониться от курса, но стать чемпионом мира – это та конечная цель, к которой я стремлюсь», – написал в социальных сетях блогер и боксер Джейк Пол.
Джейк Пол: «Я – лучшее, что случалось с боксом со времен Али»
Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джейка Пола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости