Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»
Александр Волков считает, что победил Сирила Гана.
«У меня была очень сложная подготовка к Гану. Я вышел с травмой колена, психологических много сложностей прошел. И я искренне считаю, что выиграл бой. Я был уверен в этом, как и Сирил. Но судьи решили иначе.
Там одна судья была, которая часто выносит спорные решения в штате Невада. Апелляция могла бы сработать, если бы она сама признала ошибку, но там такие последствия... со всех сторон. Выплаты букмекеров... А моя карьера для нее не так дорога», – сказал боец UFC Александр Волков.
Напомним, Волков проиграл Гану раздельным решением судей на UFC 310.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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