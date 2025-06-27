Ислам Махачев: «Я уважаю Волкановски и Порье. Хочу пригласить их в Россию»

Ислам Махачев назвал двух соперников, которых уважает больше всего.

«Я больше всего уважаю Волкановски и Порье из всех соперников. Хочу пригласить их в Россию, тут много людей, которые их поддерживают», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

Ранее Махачев сообщил, что попросил руководство UFC назначить поединок с Джеком Делла Маддаленой на ноябрь.

Ислам Махачев: «Маддалена хорош во всех аспектах. Бой будет тяжелым»