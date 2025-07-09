Умар Саламов проведет бой за титул WBA Gold 29 августа в Казани

Стало известно, когда состоится следующий поединок Умара Саламова.

Экс-претендент на титул чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе, чемпион WBO International Умар Саламов планирует провести 29 августа в Казани бой за вакантный титул чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе.

Соперником Саламова в титульном поединке может стать Юрий Кашинский.

Саламов занимает восьмую строчку в рейтинге WBA. Последний бой он провел в феврале, когда победил Херберта Матову нокаутом во втором раунде.

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