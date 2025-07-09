Муртазалиев – о гонорарах: «Могу дать фору самым звездным бойцам своего веса»
Бахрам Муртазалиев ответил на вопрос о гонорарах.
«В плане гонораров я, наверное, могу дать фору самым звездным бойцам своего веса. Не знаю, кто сколько зарабатывает в других весах. А так, мне не особо интересно что-то раскачивать, говорить и писать что-то кому-то в социальных сетях. Мое дело – хорошо подготовиться и хорошо выступить.
У меня чуть другая философия. Но да, мне говорят многие «тебе надо делать то, надо делать это». Я говорю, что свое дело делаю в ринге и на тренировках, мне этого хватает», – сказал чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.
Муртазалиев (23-0) в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Тима Цзю техническим нокаутом.
Бахрам Муртазалиев: «Если Фундора хочет стать абсолютным чемпионом, то наш бой должен состояться. Я готов!»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
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