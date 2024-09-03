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Саламов − о бое с Биволом: «Если бы мы снова подрались, я бы победил»

Умар Саламов считает, что победит Дмитрия Бивола в реванше

«Только одни плюсы я вынес из этого боя. Я знаю, что Бивол выиграл у Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Каким он был с первого боя, таким и останется. Он ни в чем не прибавил, но остался таким же сильным. Я добавил морально.

Если бы мы подрались заново, думаю, выиграл бы у Бивола на сто процентов. Я просто слишком переоценил Бивола, а себя недооценил», − сказал боксер-полутяжеловес Умар Саламов.

Напомним, что в декабре-2021 Саламов и Бивол дрались за пояс WBA в полутяжелом весе, Дмитрий победил единогласным решением судей (118-110, 118-110, 119-109).

Турки Аль эш-Шейх: «Сделаю все, чтобы организовать реванш Бивола и Бетербиева. Потом хочу увидеть бой победителя с Бенавидесом»

Бивол − о главном уроке в боксе: «В детстве меня учили: «Не думай об ударе, но думай о защите»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
полутяжелый вес
logoДмитрий Бивол
Умар Саламов
logoбокс
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