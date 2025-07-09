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Деррик Льюис: «Хочу подраться с Аспиналлом за титул. Думаю, что он удобный соперник»

Деррик Льюис заявил, что хочет провести бой с Томом Аспиналлом.

«Было бы здорово подраться с Аспиналлом. У меня осталось еще несколько боев по контракту, поэтому я бы хотел, чтобы наш бой случился. Передайте Тому, что мне нужно побиться с ним за титул.

Я думаю, что Аспиналл – вполне удобный для меня соперник. Но путь к победе у меня только один – нокаут. А что вы думали? Что я попытаюсь выиграть у него сабмишеном? Каждый мой удар – попытка снести сопернику голову. Не собираюсь тратить энергию впустую», – сказал боец тяжелого веса UFC Деррик Льюис.

В ночь на 13 июля Льюис проведет бой против Таллисона Тейшейры. Поединок возглавит турнир UFC, который пройдет в Нэшвилле.

Деррик Льюис: «В UFC все по сценарию. Они хотят, чтобы 12 июля я победил нокаутом в первом раунде»

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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