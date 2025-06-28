Дуэйн Джонсон: «Я в UFC? Заголовки после боя гласили бы: «Том Аспиналл нокаутировал «Скалу» за восемь секунд»
Дуэйн Джонсон пошутил, что у него не было бы шансов в бою с чемпионом UFC.
«Я люблю и уважаю ММА. Что, если я был бы бойцом тяжелого дивизиона UFC? Даже не знаю, как сложилось бы, но думаю, что в заголовке после боя было бы написано: «Том Аспиналл нокаутировал «Скалу» за восемь секунд», – сказал голливудский актер и экс-чемпион WWE Дуэйн Джонсон.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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