Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «У него есть дела в полутяжелом весе. Анкалаев не получает должного уважения»
Том Аспиналл высказался о возможном бое с Алексом Перейрой.
«У него есть дела в полутяжелом весе. Он только что потерял титул в тяжелом бою. Я думаю, Анкалаев по-прежнему будет для него сложным соперником.
Анкалаев не получает должного уважения. Этот парень превзошел всех и победил чемпиона», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.
Первый поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в марте. Россиянин победил единогласным решением судей.
Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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