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Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «У него есть дела в полутяжелом весе. Анкалаев не получает должного уважения»

Том Аспиналл высказался о возможном бое с Алексом Перейрой.

«У него есть дела в полутяжелом весе. Он только что потерял титул в тяжелом бою. Я думаю, Анкалаев по-прежнему будет для него сложным соперником.

Анкалаев не получает должного уважения. Этот парень превзошел всех и победил чемпиона», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Первый поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в марте. Россиянин победил единогласным решением судей.

Анкалаев сообщил, что реванш с Перейрой состоится в октябре: «Закончу карьеру этого парня. Никакой пощады»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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