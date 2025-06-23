Волков – об отношении к несправедливым поражениям: «Есть ощущение, что можно что-то изменить. Но быстро проходит, скоро наступает принятие – спасибо моему психотерапевту»

Александр Волков рассказал о своем отношении к несправедливым поражениям.

«Ничего не чувствую. Ну есть ощущение, что можно что-то изменить, какой-то зацеп, несправедливость. Но это быстро проходит, скоро приходит принятие – спасибо моему психотерапевту. Я это переварил.

Момент обидный был, но я быстро это переступил», – сказал боец UFC Александр Волков .

Александр Волков в последний раз дрался в декабре-2024, проиграв Сирилу Гану раздельным решением судей.

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