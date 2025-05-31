Волков – о возможном реванше с Павловичем: «Не хочется. Вдруг он меня нокаутирует?»
Александр Волков не хочет реванш с Сергеем Павловичем.
«Реванш с Павловичем? Не хотелось бы. Как и в первый раз. А в вдруг он меня нокаутирует?
Общался ли я с Сергеем после первого боя? Это не секрет – нет, не общался», – сказал боец UFC Александр Волков.
Сергей Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Saudi Arabia в июне-2024.
Ранее Волков заявил, что планирует вернуться в октагон осенью.
Александр Волков: «Было удивительно, что Павлович дал согласие на бой со мной»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
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