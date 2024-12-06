Давид Бенавидес: «Не понимаю, почему Бивол не хочет по-настоящему заработать в бою со мной»

Давид Бенавидес раскритиковал Дмитрия Бивола.

«Биволу предлагали $8 млн за бой со мной. Я не знаю, сколько бы он на самом деле получил, но за бой с Бетербиевым он заработал $2,7 млн.

Бивол не очень-то и известное имя в мире бокса, как и Бетербиев. Они крутые бойцы, но они не продаются. Поэтому я не понимаю, почему он не хочет по-настоящему заработать в бою со мной», – сказал чемпион мира по боксу Давид Бенавидес .

В апреле Бенавидес получил полноценный статус чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC – организация лишила Дмитрия Бивола пояса из-за отказа от боя с Давидом.

Бенавидес – о потенциальном поединке c Биволом или Бетербиевым: «Если они не будут драться со мной после победы над Смитом, то мне нечего сказать»