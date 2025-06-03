Девин Хейни: «Я подписал контракт, а Теофимо тянет время. Он не хочет драться со мной»

Дэвин Хейни рассказал об организации боя против Теофимо Лопеса.

«Бой не подписан. Я подписал свою часть, а Теофимо тянет время. Он не хочет драться со мной, самый большой трус.

Я хотел бой в пределах полусреднего веса, он хотел в первом полусреднем. Мы договорились встретиться посередине – 65,7 кг, хотя он был готов драться с Бутсом в полусреднем дивизионе», – написал Девин Хейни.

Ранее появилась информация, что Теофимо Лопес и Хейни подерутся 16 августа в Саудовской Аравии.

Лопес ранее победил Арнольда Барбосу единогласным решением судей в Нью-Йорке. Хейни в предыдущем бою победил Хосе Рамиреса.

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