Теофимо Лопес и Дэвин Хейни подерутся 16 августа в Саудовской Аравии

Теофимо Лопес проведет бой против Дэвина Хейни.

Бой пройдет 16 августа в Саудовской Аравии. Поединок состоится в промежуточном весе – 145 фунтов (около 65,8 кг).

Теофимо Лопес ранее победил Арнольда Барбосу единогласным решением судей в Нью-Йорке. Дэвин Хейни в предыдущем бою победил Хосе Рамиреса.

Хейни исключен из рейтинга P4P от The Ring. Канело опустился на одну строчку