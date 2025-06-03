Теофимо Лопес и Дэвин Хейни подерутся 16 августа в Саудовской Аравии
Теофимо Лопес проведет бой против Дэвина Хейни.
Бой пройдет 16 августа в Саудовской Аравии. Поединок состоится в промежуточном весе – 145 фунтов (около 65,8 кг).
Теофимо Лопес ранее победил Арнольда Барбосу единогласным решением судей в Нью-Йорке. Дэвин Хейни в предыдущем бою победил Хосе Рамиреса.
Хейни исключен из рейтинга P4P от The Ring. Канело опустился на одну строчку
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
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