Арман Царукян: «Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры»
Арман Царукян снова написал про Илию Топурию.
«Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры», – написал боец UFC Арман Царукян.
На UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После турнира он возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Армана Царукяна
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