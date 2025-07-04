Арман Царукян: «Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры»

Арман Царукян снова написал про Илию Топурию.

«Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры», – написал боец UFC Арман Царукян.

На UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После турнира он возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»