Тренер Мераба Двалишвили: «В реванше для Умара все будет еще хуже»

Тренер Мераба Двалишвили Рей Лонго высказался о возможном реванше с Умаром.

«Реванш будет таким же, как и первый бой. Может быть, даже хуже для Умара. Чем увереннее Мераб становится, тем лучше он выглядит. Он уже дрался с Умаром и теперь уверен в себе. В первом бою он играл с Умаром, но в реванше не будет никаких игр», – сказал тренер Мераба Двалишвили Рей Лонго.

Поединок между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоялся в январе. Мераб победил единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили: «Чтобы получить реванш, Умару нужна еще одна победа. Или две. Или три»